Nach Vorwürfen wegen angeblicher Tierquälerei im Europa-Park sieht sich der Hundetrainer massiven Anfeindungen ausgesetzt. Er will juristisch gegen die Video-Urheber vorgehen.
21.12.2025 - 09:39 Uhr
Nach Vorwürfen wegen angeblich tierquälerischer Handlungen kurz nach einer Zirkusnummer mit Hunden im Europa-Park, die auf einem Video zu sehen sein sollen, will der Hundetrainer Anzeige gegen Urheber des Videos erstatten. Er sei massiven Anfeindungen im Netz ausgesetzt, werde bedroht und habe Angst, seine Kinder in die Schule zu schicken, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.