Vor mehr als einem Jahr hat die Tierrechtsorganisation Peta Strafanzeige gegen die Wilhelma gestellt. Wie ist der aktuelle Stand der Ermittlungen?
18.05.2026 - 10:02 Uhr
Eine Strafanzeige der Tierrechtsorganisation Peta gegen die Wilhelma beschäftigt nun schon eineinviertel Jahre die Staatsanwaltschaft Stuttgart. „Dabei geht es nicht nur um die Menschenaffenhaltung, die auch bei einer Demonstration vor der Wilhelma vor einem Jahr angeprangert wurde“, wie Yvonne Würz von Peta erklärt. Sie beschäftigte sich ferner mit diversen Missständen in der Tierhaltung, darunter auch das tierschutzwidrige Flugunfähig-machen bei den Flamingos und stereotypes Verhalten, das man bei verschiedenen Tierarten, teils wiederholt, dokumentiert habe.