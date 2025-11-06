 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Baden-Württemberg

  4. Schüler aus Freiburg wegen SS-Meme angeklagt

Anzeige von Bundeswehroffizier Schüler aus Freiburg wegen SS-Meme angeklagt

Anzeige von Bundeswehroffizier: Schüler aus Freiburg wegen SS-Meme angeklagt
1
Ein Jugendoffizier hat einen ehemaligen Schüler aus Freiburg wegen eines Memes angezeigt (Symbolbild). Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Der Fall „Bentik“ sorgt in linken und rechten Kreisen für Aufsehen. Der Ex-Schüler aus Freiburg könnte demnächst vor Gericht stehen – angezeigt hat ihn ein Jugendoffizier.

Digital Desk: Michael Bosch (mbo)

Mehrere Abbildungen, sogenannte Memes, die ein Teenager aus Freiburg im Internet verbreitet hat, haben möglicherweise ein Nachspiel vor Gericht. Angezeigt wurde der junge Mann, dessen Vorname Bentik lautet, von einem Jugendoffizier der Bundeswehr. Der Fall sorgt deutschlandweit für Schlagzeilen – und in linken und rechten Kreisen für Aufruhr.

 

Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat Anklage gegen den ehemaligen Schüler des Angell-Gymnasiums erhoben. Das bestätigte Staatsanwältin Carola Seith auf Nachfrage unserer Redaktion, es gehe um Beleidigung. Der Vorfall hatte sich demnach bereits im Frühjahr ereignet. Seith bestätigt auch, dass der Offizier selbst und nicht die Bundeswehr als Organisation die Anzeige erstatte habe.

Gerichtsverhandlung wegen Meme: „komplett absurd“

Bentik soll nach dem Besuch des Jugendoffiziers an seiner Schule zwei Darstellungen im Netz verbreitet haben, die inzwischen aber verschwunden sind. Laut einem Bericht der „Badischen Zeitung“ geht es vor allem um eine Darstellung, die den Bundeswehroffizier zeigt, auf einem Bildschirm im Hintergrund ist ein Handy zu sehen, auf dem ein Anruf von „SS Siggie“ eingeht. Untertitelt ist das Meme mit dem Spruch „Oh da muss ich kurz rangehen“. Zudem sei der Name des Offiziers zu lesen, berichtet die BZ.

Bei „SS Siggie“ handelt es sich um den verurteilten Neonazi Siegfried Borchardt aus Dortmund. „Die beiden Darstellungen unterstellen dem Offizier persönliche Verbindungen zur nationalsozialistischen Organisation ‚SS’ und eine verfassungswidrige, menschenverachtende Grundeinstellung“, sagt Staatsanwältin Seith. Auf einem weiteren Bild, das den Offizier stilisiert mit einer Waffe über dem Arm zeigt, wurden die Sprüche „Jugendliche an der Front verheizen – aber wie?“ und „Also Kinder, wer von euch würde gerne an der Ostfront sterben?“ eingefügt.

Unsere Empfehlung für Sie

Nachwuchs für die Armee: „Mega-Spaß“ – wie die Bundeswehr um Jugendliche wirbt

Nachwuchs für die Armee „Mega-Spaß“ – wie die Bundeswehr um Jugendliche wirbt

An den Schulen darf die Bundeswehr nicht für den Soldatenberuf werben, direkt bei den Jugendlichen aber schon: Wer nächstes Jahr volljährig wird, erhält derzeit Post von der Armee – mit lockeren Sprüchen.

Der Beschuldigte hat seine Sicht der Dinge unter anderem in einem Interview mit dem linken Portal „Perspektive“ geschildert. Er ist demnach Mitglied bei der Internationalen Jugend, die sich unter anderem gegen die Werbemaßnahmen der Bundeswehr in Schulen einsetzt. Aus Sicht des ehemaligen Freiburger Schülers falle ein Meme „in den Schutzbereich der Meinungsfreiheit“. Das Verfahren und eine mögliche Gerichtsverhandlung nennt Bentik „komplett absurd“, es zeige auch, „zu welchen Mitteln Bundeswehr und Staat greifen, wenn jemand es wagt, den Kurs der Bundesregierung – also Aufrüstung und Militarisierung – öffentlich zu kritisieren“.

Auch von seiner Schule zeichnet der 18-Jährige kein gutes Bild, unter anderem sei er eingeschüchtert worden. Dass es die Memes gab, bestätigte Bentik der BZ. Es „sollte darauf aufmerksam gemacht werden, dass es faschistische Strukturen innerhalb der Bundeswehr gibt. Es sei ihm aber nicht darum gegangen, den Jugendoffizier mit der SS in Verbindung zu bringen. Es werde auch nicht die individuelle Person kritisiert, sondern die Person in ihrer Rolle als Jugendoffizier der Bundeswehr“, heißt es.

Spendensammlung für Bentik – Verhandlung offen

Die Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen Ende August beendet. Ob es ein Verfahren geben wird, ist dennoch offen. Das zuständige Amtsgericht in Freiburg teilt dazu mit, dass die Entscheidung darüber dem Jugendgericht obliege. „Das Hauptverfahren ist zu eröffnen und die Anklage zuzulassen, wenn ein hinreichender Tatverdacht, das heißt bei vorläufiger Tatbewertung die Wahrscheinlichkeit einer späteren Verurteilung besteht“, so Gerichtssprecher Martin Graf.

Wie es auch kommt, um die Kosten für das Verfahren muss sich der Bentik wohl erst einmal keine Sorgen machen. Im Netz gab es schnell eine Welle der Solidarität – unter anderem gibt es einen Instagram-Account (kein_verfahren_fuer_bentik), der sich für die Belange des Beschuldigten stark macht. Mit einer Spendenaktion auf der Plattform Gofundme wurden zudem Gelder gesammelt. In nur zwei Tagen sei das Ziel von 1500 Euro übertroffen worden, schreiben die Organisatoren.

Weitere Themen

Überfall im Rhein-Neckar-Kreis: Mit vorgehaltener Waffe Bank überfallen – Täter auf der Flucht

Überfall im Rhein-Neckar-Kreis Mit vorgehaltener Waffe Bank überfallen – Täter auf der Flucht

Nach einem Banküberfall in Oftersheim sucht die Polizei mit einem Hubschrauber nach dem Täter. Viele Fragen sind noch offen.
Uni Ulm warnt vor Trend: Gefährlich! Kröten schlecken für den Drogenrausch

Uni Ulm warnt vor Trend Gefährlich! Kröten schlecken für den Drogenrausch

Der Ulmer Pharmakologe Prof. Holger Barth spricht von einer weltweiten Entwicklung. Immer mehr Menschen nehmen den giftigen Schleim der Tiere zu sich.
Von Ulrike Schleicher
Anzeige von Bundeswehroffizier: Schüler aus Freiburg wegen SS-Meme angeklagt

Anzeige von Bundeswehroffizier Schüler aus Freiburg wegen SS-Meme angeklagt

Der Fall „Bentik“ sorgt in linken und rechten Kreisen für Aufsehen. Der Ex-Schüler aus Freiburg könnte demnächst vor Gericht stehen – angezeigt hat ihn ein Jugendoffizier.
Von Michael Bosch
Pleite der Brauerei Eichbaum: Wie andere Bierbrauereien im Südwesten auf sinkenden Konsum reagieren

Pleite der Brauerei Eichbaum Wie andere Bierbrauereien im Südwesten auf sinkenden Konsum reagieren

Die Traditionsbrauerei Eichbaum aus Mannheim ist insolvent. Wie steht es um andere regionale Brauereien wie Schönbuch, Hochdorfer, Schimpf und Co.?
Von Florian Dürr
Diskussion um Mietpreisbremse: Grüner Landesvorstand fordert Überarbeitung der Kriterien

Diskussion um Mietpreisbremse Grüner Landesvorstand fordert Überarbeitung der Kriterien

Dass Konstanz und Mannheim aus der Mietpreisbremse fallen sollen, sorgt für Unverständnis, nicht nur bei beiden Städten. Kommt nun noch einmal Bewegung in die Diskussion?
Von Annika Grah
Ausflüge in Baden-Württemberg: Fünf Herbstwanderungen, die der ganzen Familie Spaß machen

Ausflüge in Baden-Württemberg Fünf Herbstwanderungen, die der ganzen Familie Spaß machen

Der bunte Blätterherbst ist da, und mit ein bisschen Sonnenglück wird es draußen herrlich. Wir stellen kurze Touren vor, bei denen (hoffentlich) niemand in der Familie nörgelt.
Von Thomas Faltin
Landkreis Heidenheim: Falsch entsorgte Batterien? Polizei ermittelt nach Großbrand

Landkreis Heidenheim Falsch entsorgte Batterien? Polizei ermittelt nach Großbrand

Eine singende Grußkarte, E-Zigaretten und Akkus: Unscheinbare Batterien können Großbrände auslösen. War das auch in Sontheim an der Brenz der Fall? Die Polizei hat einen Verdacht.
Umstrittene Polizeisoftware: Wie Palantir-Gegner die Software noch stoppen wollen

Umstrittene Polizeisoftware Wie Palantir-Gegner die Software noch stoppen wollen

In kurzer Zeit sammelte eine Petition 13.000 Unterschriften gegen die Software. Nun muss sich der Landtag damit befassen.
Tübinger Fall im TV: So zeigte Aktenzeichen XY die Supermarktparkplatz-Entführung

Tübinger Fall im TV So zeigte Aktenzeichen XY die Supermarktparkplatz-Entführung

In der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ gab es bislang unbekannte Details zu einer Entführung in Tübingen.
Von Jonas Bleeser
Wetter in Baden-Württemberg: Nebel legt sich übers Land - aber auch Sonne möglich

Wetter in Baden-Württemberg Nebel legt sich übers Land - aber auch Sonne möglich

Trübe Aussichten für viele Südwest-Regionen: In den kommenden Tagen wird es vielerorts neblig. Doch auch sonnige Momente sind drin – besonders im Schwarzwald.
Weitere Artikel zu Meme Bundeswehr Freiburg Gericht Staatsanwaltschaft Anklage
 