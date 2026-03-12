AOK-Auswertung Die Menschen im Kreis Ludwigsburg sind seltener krank als im Rest der Republik
Der Krankenstand im Landkreis sank im vergangenen Jahr leicht – und liegt weiterhin deutlich unter dem Bundesschnitt. Es gibt aber eine Auffälligkeit.
Der Krankenstand im Landkreis sank im vergangenen Jahr leicht – und liegt weiterhin deutlich unter dem Bundesschnitt. Es gibt aber eine Auffälligkeit.
Von wegen häufiges Krankmachen: Die Menschen in Deutschland waren im vergangenen Jahr seltener krank als noch 2024 – und im Landkreis Ludwigsburg nochmal seltener als im Rest der Republik. Das hat eine repräsentative Auswertung der AOK-Krankenkasse ergeben.