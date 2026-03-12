 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Die Menschen im Kreis Ludwigsburg sind seltener krank als im Rest der Republik

AOK-Auswertung Die Menschen im Kreis Ludwigsburg sind seltener krank als im Rest der Republik

AOK-Auswertung: Die Menschen im Kreis Ludwigsburg sind seltener krank als im Rest der Republik
1
Die Menschen im Landkreis Ludwigsburg waren im vergangenen Jahr seltener krank als 2024. Foto: dpa-tmn

Der Krankenstand im Landkreis sank im vergangenen Jahr leicht – und liegt weiterhin deutlich unter dem Bundesschnitt. Es gibt aber eine Auffälligkeit.

Volontäre: Julian Meier (mej)

Von wegen häufiges Krankmachen: Die Menschen in Deutschland waren im vergangenen Jahr seltener krank als noch 2024 – und im Landkreis Ludwigsburg nochmal seltener als im Rest der Republik. Das hat eine repräsentative Auswertung der AOK-Krankenkasse ergeben.

 

Demnach ist der Krankenstand im Kreis von 6 auf 5,9 Prozent gesunken. Der Krankenstand gibt an, an wie vielen Tagen die Versicherten in einem Kalenderjahr prozentual gesehen krank waren. Zum Vergleich: In ganz Deutschland lag der Wert im vergangenen Jahr trotz eines Rückgangs bei 6,4 Prozent.

Langzeiterkrankungen machen Großteil der Fehltage aus

Insgesamt brachten es die Versicherten im Kreis auf durchschnittlich 21,6 Arbeitsunfähigkeitstage – ein Rückgang um 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahlen beziehen sich ausschließlich auf AOK-Versicherte und sind daher nicht direkt mit bundesweiten Durchschnittswerten aller Beschäftigten vergleichbar.

Am häufigsten sind nach der AOK-Auswertung Versicherte im Bereich der öffentlichen Verwaltung und Sozialversicherung krank, am seltensten in der Land- und Forstwirtschaft.

Auffällig ist bei der Auswertung, dass Langzeiterkrankungen, die mehr als sechs Wochen anhalten, über ein Drittel aller Arbeitsunfähigkeitstage ausmachten. „Hier lohnt es sich für Unternehmen, mit gezielten Maßnahmen gegenzusteuern, um die krankheitsbedingten Fehlzeiten effektiv zu senken“, erklärt Alexander Schmid, Geschäftsführer der AOK Ludwigsburg-Rems-Murr.

Unsere Empfehlung für Sie

Alltag mit Autismus: „Hat uns die Füße weggerissen“ – Diagnose trifft Familie aus Marbach zweimal

Alltag mit Autismus „Hat uns die Füße weggerissen“ – Diagnose trifft Familie aus Marbach zweimal

Nicole Dries aus Marbach (Kreis Ludwigsburg) hat gleich zwei Töchter mit einer Autismus-Spektrum-Störung. Um damit besser umgehen zu können, hat sie ein Herzensprojekt verwirklicht.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte zuletzt immer wieder den hohen Krankenstand im Land beklagt und die Menschen dazu aufgefordert, mehr zu arbeiten. Das brachte ihm breite Kritik von verschiedenen Seiten ein.

Weitere Themen

Bau und Wohnraum: Wohnbauprojekt in Remseck früher fertig als gedacht

Bau und Wohnraum Wohnbauprojekt in Remseck früher fertig als gedacht

Das Wohnbauprojekt „freiraum“ in Remseck gilt als besonders modern – es ist autofrei und die Wohnungen sind erschwinglich. Nun ist ein weiterer Meilenstein geschafft.
Von Emanuel Hege
Haushalt 2026: Wie kommt Korntal-Münchingen aus der finanziellen Krise?

Haushalt 2026 Wie kommt Korntal-Münchingen aus der finanziellen Krise?

Die Gemeinderäte von Korntal-Münchingen suchen Wege, um die Stadtkasse zu füllen, finden Lichtblicke und Lösungen – und stellen fest, dass man sich auch an die eigene Nase fassen muss.
Von Stefanie Köhler
Blühendes Barock Ludwigsburg: Das ist neu in der kommenden Blüba-Saison

Blühendes Barock Ludwigsburg Das ist neu in der kommenden Blüba-Saison

Die neue Saison im Blühenden Barock, die am 20. März startet, wartet mit einigen Neuheiten, aber auch mit Altbewährtem auf. Im Mittelpunkt: der „Märchenhafte Blütenzauber“.
Von Sabine Armbruster
Verkehr in Kornwestheim: Mehr als ein Dutzend Baustellen im Stadtgebiet: Was die Autofahrer erwartet

Verkehr in Kornwestheim Mehr als ein Dutzend Baustellen im Stadtgebiet: Was die Autofahrer erwartet

In diesem Jahr wird an vielen Straßen in Kornwestheim gearbeitet, darunter sind auch langwierige Vorhaben. Für den Verkehr hat das Auswirkungen.
Von Anne Rheingans
Feuer in Pleidelsheim: „Ich dachte, das war’s“ – Italienisches Restaurant bei Brand zerstört

Feuer in Pleidelsheim „Ich dachte, das war’s“ – Italienisches Restaurant bei Brand zerstört

Im „Gasthaus Ochsen“ in Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) war zuletzt ein italienisches Restaurant. Dessen Inhaber kann die Zerstörung des „La Sicilia in Tre“ kaum fassen.
Von Sandra Lesacher
Engelbergtunnel und A81 gesperrt: Irre Unfall-Serie: Der Tunnel, der die Pendler seit Jahren ins Stau-Chaos stürzt

Engelbergtunnel und A81 gesperrt Irre Unfall-Serie: Der Tunnel, der die Pendler seit Jahren ins Stau-Chaos stürzt

2024 crashte spektakulär ein Ferrari F40 im Engelbergtunnel bei Leonberg. Doch auch danach reißt die Serie an Unfällen in und an den Röhren der A 81 nicht ab – Stau-Chaos inklusive.
Von Marius Venturini
Sperrung A 81 Engelbergtunnel: Stau überall: Verkehr quält sich auch durch Heimerdingen

Sperrung A 81 Engelbergtunnel Stau überall: Verkehr quält sich auch durch Heimerdingen

Die Sperrung einer Röhre des Engelbergtunnels sorgt für massive Umleitungen. Wie sich Ditzingen und weitere Kommunen gegen den Ausweichverkehr wappnen.
Von Franziska Kleiner
1,75 Millionen Euro Schaden: 45-Jähriger gesteht Betrug mit Corona-Test-Zentren zu

1,75 Millionen Euro Schaden 45-Jähriger gesteht Betrug mit Corona-Test-Zentren zu

Der Angeklagte hält sich für nicht schuldfähig. Während des Betrugs sei er manisch gewesen – ließ sich den ganzen Körper tätowieren und hatte angeblich mit 1500 Männern Sex.
Von Henning Maak
Kreis Ludwigsburg: Einbrecher haben es auf Kindergärten abgesehen

Kreis Ludwigsburg Einbrecher haben es auf Kindergärten abgesehen

Unbekannte sind in Murr in einen Kindergarten eingestiegen und haben mehrere Türen aufgebrochen. In Steinheim scheiterte ein Einbruchsversuch dagegen an einem Fenster.
Von Julia Amrhein
Baubeschluss für Großprojekt: „Das ist wild und verrückt“: Steinheim baut nach 400 Jahren wieder ein Rathaus

Baubeschluss für Großprojekt „Das ist wild und verrückt“: Steinheim baut nach 400 Jahren wieder ein Rathaus

Der Gemeinderat in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) beschließt, für 23 Millionen Euro einen neuen Verwaltungssitz errichten zu lassen. Die Bagger sollen noch dieses Jahr anrücken.
Von Christian Kempf
Weitere Artikel zu Krankenstand AOK Friedrich Merz
 
 