Streuobstexperte Andreas Hieber berichtet, wie die Ernte seiner Einschätzung nach ausfiel und nennt die Gründe. In Weinstadt dreht sich am Sonntag alles rund um Äpfel und Co.
16.10.2025 - 16:00 Uhr
Klein und gelb, dann groß und rotbackig oder oval und herzförmig: Jeder Apfel sieht anders aus, riecht anders, schmeckt anders und fühlt sich anders an – das macht die Vielfalt des Streuobstes aus. Doch dieses Jahr waren diese Schätze rarer. Die Apfelernte ist in den Endzügen – diesmal gab es im Rems-Murr-Kreis beim Streuobst deutlich weniger Menge, sodass manche Apfelsaftaktion abgeblasen wurde – etwa jene am Urbacher Freibadparkplatz.