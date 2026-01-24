Apotheker im Kreis klagen „Apotheken werden weiter kaputtgespart“
Die geplante Apothekenreform widerspreche dem Koalitionsvertrag, kritisieren lokale Apotheker – sie fordern eine „überfällige Honorarerhöhung“.
Es ist ein Problem, das eine ganze Branche betrifft: Seit 20 Jahren wurde für Apotheken die Vergütung bei verschreibungspflichtigen Medikamenten nicht mehr nennenswert angepasst, die laut den Apothekern Matthias Kühnle und Tobias Raichle rund 80 Prozent des Umsatzes ausmachen.