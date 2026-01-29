Der Verbleib von mehreren Dutzend Whiskey-Flaschen beschäftigt den Gemeinderat von Appenweier. Was steckt dahinter?
29.01.2026 - 07:30 Uhr
46 Flaschen Whiskey sorgen derzeit in Appenweier im Ortenaukreis für Diskussionen. Für rund 1.940 Euro seien insgesamt 50 Flaschen im Rathaus als Präsente verbucht worden, sagte ein Mitglied des Gemeinderats, das nicht namentlich genannt werden will. Bei vier Flaschen sei bekannt, an wen diese verschenkt wurden. Der Verbleib der restlichen 46 Flaschen habe in der jüngsten Gemeinderatssitzung zu Diskussionen geführt. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.