Wirbel um Whiskey-Flaschen, Protokoll-Manipulation, Einschüchterung im Rathaus? In Appenweier brodelt es. Warum der Bürgermeister noch im Amt ist – und wie es jetzt weitergehen könnte.
In der Gemeinde Appenweier (Ortenaukreis) eskaliert ein bizarrer Streit um Bürgermeister Viktor Lorenz (parteilos). Der Gemeinderat beklagt unhaltbare Zustände und wirft ihm unter anderem Demütigung und Einschüchterung von Mitarbeitenden vor sowie Amtsmissbrauch und Manipulation von amtlichen Protokollen. Zu guter Letzt war Lorenz auch noch wegen angeblich verschwundener Whiskey-Flaschen in die Kritik geraten. Eine im vergangenen Jahr von einem Mitglied des Gemeinderates eingereichte Dienstaufsichtbeschwerde wurde vom zuständigen Landratsamt nun jedoch zurückgewiesen. Man sehe keine Grundlage für eine Amtsenthebung, teilte das Landratsamt mit.