Ein Erdbeben der Stärke 4,7 versetzt die Menschen in Süditalien in Schrecken. Über größere Schäden wird zunächst aber nichts bekannt.

red/dpa 14.03.2025 - 21:50 Uhr

Im Süden Italiens hat sich am Abend ein Erdbeben ereignet. Das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) gab die Stärke mit 4,7 an und verortete das Epizentrum vor der Küste Apuliens. Erschütterungen waren in größeren Städten wie Bari und Foggia sowie sogar in angrenzenden Regionen zu spüren. Über Verletzte oder größere Schäden wurde nach Angaben der Feuerwehr und anderer Behörden zunächst nichts bekannt.