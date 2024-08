In der Nacht zum Donnerstag ist auf der A8 auf der Höhe Kirchheim unter Teck ein Wohnmobil umgekippt. Zuvor verlor eine Mercedes-Fahrer die Kontrolle über sein Auto.

Maria Fischer Melanie 08.08.2024 - 07:46 Uhr

Am Mittwoch gegen 23.15 Uhr ist es auf der A8 in Fahrtrichtung München auf der Höhe Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen) zu zwei Unfällen gekommen. Einer der Unfälle ereignete sich laut Polizei auf der A8 in Fahrtrichtung München im Bereich der Anschlussstelle Kirchheim-Ost. Hier kam ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer, der auf dem linken Fahrstreifen fuhr, aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern. In der Folge kollidierte er mit einem Wohnmobil, das auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war.