Mit ihrem Geschäft Hello Ginger hat Alexandra Guiso einen bunten Wohlfühlort geschaffen. Neben kunstvoller Papeterie bietet sie kreative Aquarell-Workshops an.

Nicole Töppke 09.01.2025 - 06:00 Uhr

Bunt gestaltete Notizblöcke, selbst gemachtes Geschenkpapier oder individuell gestaltete Hochzeitseinladungen – wer auf handgemalte Aquarellkunst steht, ist bei Hello Ginger genau richtig. Alexandra Guiso bietet seit Oktober in ihrem Geschäft in der Untertürkheimer Straße 1 in Fellbach ihre selbst gestaltete Papeterie an. „Ich male einfach das, worauf ich Lust habe und schaue, was am Ende daraus wird.“ Die gemalten Aquarelle werden anschließend digitalisiert und finden Platz auf ihren Produkten. Das Angebot reicht von klassischen Gruß- und Geburtstagskarten über Poster und Kalender bis hin zu Bügelbildern und Jutebeutel. Nachhaltigkeit spielt dabei eine große Rolle. „Durch die kleineren Auflagen kann ich eine viel größere Auswahl anbieten“, sagt die 37-Jährige. Außerdem achtet sie auf nachhaltige Rohstoffe und recyceltes Papier.