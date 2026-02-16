Israels Regierung will Land im Westjordanland als „Staatseigentum“ registrieren. Arabische Staaten protestieren, Kritiker warnen vor einer beschleunigten Annexion des Gebiets.
16.02.2026 - 11:19 Uhr
Die israelische Regierung hat ein Verfahren zum Registrieren von Boden im Westjordanland als "Staatseigentum" gebilligt und damit in der arabischen Welt scharfen Protest ausgelöst. Die israelische Nichtregierungsorganisation Peace Now bezeichnete die am Sonntagabend von der Regierung verabschiedete Maßnahme als "Mega-Landraub". Kritiker befürchten die Beschleunigung einer Annexion des Palästinensergebietes.