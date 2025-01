Die Zahl der syrischen Staatsangehörigen, die in die deutsche Sozialversicherung einzahlen, steigt. Auch in Mangelberufen arbeiten Zehntausende aus dem Bürgerkriegsland.

red/dpa 08.01.2025 - 15:49 Uhr

Die Zahl der Syrer, die in die deutsche Sozialversicherung einzahlen, steigt weiter. Im September 2024 waren nach hochgerechneten Daten der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg 236.000 syrische Staatsangehörige sozialversicherungspflichtig beschäftigt - das seien 23.000 mehr als ein Jahr zuvor, teilte die Bundesagentur in Nürnberg mit. 54.000 arbeiten in Mangelberufen, etwa als Busfahrer, Pflegekräfte oder in Zahnarztpraxen.