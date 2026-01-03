Mehr als eine halbe Million ausländische Frauen in Deutschland haben keinen Job – dabei werden sie in vielen Branchen dringend gebraucht.
03.01.2026 - 04:30 Uhr
Köln - Arbeitslose, ausländische Frauen können wesentlich dazu beitragen, den Fachkräftemangel in Deutschland spürbar zu reduzieren. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (Kofa) am arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft. Die rund 530.000 betroffenen Frauen sollten schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden, sagte Studienautorin Lydia Malin.