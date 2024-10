Die Deutsche Bahn möchte in den Herbstferien Gleise erneuern lassen. Betroffen sind davon alle Pendler, die zwischen Marbach und Ludwigsburg unterwegs sind.

Christian Kempf 11.10.2024 - 11:48 Uhr

Seit dem Unwetter Ende Juni und den damit verbundenen Schäden am Gleisbett rollen keine S-Bahnen zwischen Marbach und Backnang. Doch bald schon kommt es noch dicker. „In der Zeit vom 26. Oktober bis zum 1. November wird hier in Marbach kein Schienenverkehr stattfinden, gar keiner“, verkündete Ordnungsamtsleiter Andreas Seiberling am Donnerstagabend im Gemeinderat. Sprich: auch in der Gegenrichtung nach Ludwigsburg werden dann keine Züge unterwegs sein.