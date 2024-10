Die Brücke an der Anschlussstelle im Kreis Ludwigsburg wird saniert. Dazu muss auch an der Pfeilern gearbeitet werden. Das hat vom 25. Oktober an Auswirkungen auf den Verkehr auf der Autobahn selbst.

Autofahrer, die bei Pleidelsheim auf die Autobahn wollen, haben seit Monaten wenig zu lachen. Die Arbeiten zur Instandsetzung der Brücke bei der Anschlussstelle haben immer wieder kleinere oder größere Einschränkungen zur Folge. Und die schlechten Nachrichten reißen nicht ab.

„Im Rahmen der Baumaßnahme an der Anschlussstelle Pleidelsheim finden zusätzlich zu den Arbeiten auf der Brücke auch Arbeiten an den Brückenstützen im Mittelstreifen der A 81 statt“, teilt die zuständige Autobahn GmbH nun mit. Beim Aufbau der Verkehrssicherung ab Freitag, 25. Oktober, könne es in beiden Fahrtrichtungen zur zeitweisen Sperrung einzelner Fahrstreifen kommen.

Lesen Sie auch

Während der Bauarbeiten selbst von Montag, 4. November, an stünden auf der A 81 in beiden Richtungen alle drei Spuren verengt und ohne Standstreifen zur Verfügung. Laut Homepage der Autobahn GmbH können alle Verkehrsteilnehmer am 21. Dezember aufatmen. Für diesen Tag ist demnach das „Ende der Gesamtmaßnahmen“ angepeilt.