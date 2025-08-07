Ab Donnerstag, 21 Uhr, ist die zentrale Verkehrsachse zwischen dem Rems-Murr-Kreis und der Landeshauptstadt dicht – was trotz Ferienzeit erhebliche Behinderungen auslösen wird.

Wer in den nächsten Tagen auf der durchs Remstal laufenden B29 unterwegs ist oder über die B 14 in Richtung Stuttgart will, muss sich auf ein verkehrsreiches Wochenende einstellen. Der Kappelbergtunnel, das Nadelöhr zwischen dem Rems-Murr-Kreis und der Landeshauptstadt, ist wegen Arbeiten an der Tunneltechnik bis zum frühen Montagmorgen dicht – komplett und in beiden Fahrtrichtungen.

Die von den Straßenbaubehörden bereits lange im Vorfeld angekündigte Vollsperrung der viel befahrenen Verkehrsröhre wird am Freitag, Samstag und Sonntag erhebliche Stockungen auslösen und erwartungsgemäß für heillos überlastete Ausweichstrecken im Rems-Murr-Kreis sorgen. „DIe Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren“, bittet das Waiblinger Landratsamt vorab um Verständnis.

Auch der als Bypass dienende Fellbacher Stadttunnel ist aktuell gesperrt

Im Normalfall rollen täglich annähernd 100 000 Autos und Lastwagen durch den Kappelbergtunnel. Zwar hat der Rems-Murr-Kreis als Bauträger die Modernisierung bewusst in die Ferienzeit gelegt, weil urlaubsbedingt mit weniger Verkehr gerechnet wird. Bei einem Tunnel, der die Fahrzeuge von zwei stark befahrenen Bundesstraßen aufnimmt, dürfte es durch die Baustelle dennoch spürbare Verkehrsbehinderungen geben – zumal der S-Bahn-Betrieb durch die sommerliche Stammstrecken-Sperrung nur eingeschränkt funktioniert und auch der als Bypass dienende Stadttunnel in Fellbach wegen Sanierungsbedarf gesperrt ist.

Los geht es mit der Sperrung des Kappelbergtunnels an diesem Donnerstag um 21 Uhr. Am Freitag, Samstag und Sonntag muss sich der Verkehr andere Wege suchen, erst am Montag, 11. August, soll die Sperrung voraussichtlich um 5 Uhr in der Früh wieder aufgehoben werden. Allerdings schließt sich bereits in der kommenden Woche eine zweite Sperrungs-Phase an – von Freitag, 15. August (21 Uhr), bis Montag, 18. August (5 Uhr).

Dass just in diese zweite Schließzeit des Tunnels das publikumsträchtige Supercup-Duell zwischen Pokalsieger VfB Stuttgart und dem deutschen Meister Bayern München fällt, sorgt unter Fußballfans aus dem Rems-Murr-Kreis bereits im Vorfeld für Wallung. Wer rechtzeitig zum Anpfiff am Samstag, 16. August, um 20.30 Uhr im Stadion sein will, sollte rechtzeitig über eine Alternative zur Autofahrt nach Stuttgart nachdenken.

So reibungslos flIeßt der Verkehr am Wochenende nicht durch den Kappelbergtunnel. Foto: imago images/Lichtgut

Zusätzlich zu den beiden genannten Zeitfenstern soll es wegen der Tunnelbaustelle im gesamten Zeitraum auch zu nächtlichen Sperrungen kommen. „Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert, der Verkehr wird über die bekannten Alternativrouten geführt“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Waiblinger Landratsamt.

Warum die Sperrung notwendig ist? Die Betriebstechnik im Kappelbergtunnel stammt größtenteils aus dem Jahr 2005 und ist inzwischen zwei Jahrzehnte alt. Zentrale Systeme wie die Steuerungstechnik für den Verkehrsrechner oder auch die Funkeinrichtung sind in ihrer Funktionstüchtigkeit deshalb eingeschränkt.

„Ersatzteile sind nur noch schwer zu bekommen oder gar nicht mehr verfügbar. Das bedeutet ein erhöhtes Risiko für Störungen. Deshalb tauschen wir sozusagen das Gehirn des Kappelbergtunnels aus“, sagt die Kreis-Sprecherin Martina Keck.

Die nächste Baustelle im Kappelbergtunnel steht im Sommer 2026 an

Für das kommende Jahr ist zusätzlich zu den aktuellen Arbeiten der Austausch der Videoüberwachung und des Systems für Lautsprecherdurchsagen vorgesehen. Mit einer Teilsperrung oder reinen Nachtbaustellen war die Modernisierung der Systeme nach Darstellung des Waiblinger Landratsamts nicht zu bewerkstelligen.

„Der Umfang der Arbeiten – inklusive des Austauschs zentraler Rechneranlagen, Verbindungen und Steuerleitungen – macht eine komplexe und umfassende technische Neuinstallation erforderlich. Diese kann nur bei komplettem Stillstand des Verkehrs sicher und effizient durchgeführt werden“, heißt es in einer Mitteilung.