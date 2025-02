Nur die S-Bahnen und eine Regionalbahn sind vom Stopp nicht betroffen. Reisende im Fernverkehr müssen genau aufpassen. Das Unternehmen investiert 22 Millionen für Modernisierungsarbeiten.

dpa 10.02.2025 - 15:43 Uhr

Köln - Wegen Modernisierungsarbeiten rund um den Kölner Hauptbahnhof wird der Bahnverkehr am 23. Februar mit Ausnahme der S-Bahngleise für rund zwölf Stunden gestoppt. Die Bahn baut 25 neue Signale und passt die Leittechnik an, damit in Zukunft die Gleise in beide Fahrtrichtungen genutzt werden können. Das Unternehmen investiert laut Mitteilung rund 22 Millionen Euro.