Arbeiten bei Hitze Chef, es hat 35 Grad – darf ich ins Homeoffice?
Bei mehr als 30 Grad schwindet die Konzentration. Ein Grund für Hitzefrei ist das nicht. Zwei Arbeitsrechtler erklären, welche Rechte Beschäftigte haben – und was der Chef tun muss.
Bei mehr als 30 Grad schwindet die Konzentration. Ein Grund für Hitzefrei ist das nicht. Zwei Arbeitsrechtler erklären, welche Rechte Beschäftigte haben – und was der Chef tun muss.
Der Sommer zeigt sich von seiner heißen Seite: Wenn das Thermometer die 30-Grad-Marke knackt, wird der Arbeitsalltag zur Belastungsprobe. Im stickigen Büro sinkt die Konzentration, auf der Baustelle wird jede Bewegung zur Anstrengung. Schnell kommt die Frage auf: Gibt es nicht ein Recht auf Hitzefrei – so wie früher in der Schule?