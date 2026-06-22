Arbeiten bei Hitze: Chef, es hat 35 Grad – darf ich ins Homeoffice?

Der Sommer zeigt sich von seiner heißen Seite: Wenn das Thermometer die 30-Grad-Marke knackt, wird der Arbeitsalltag zur Belastungsprobe. Im stickigen Büro sinkt die Konzentration, auf der Baustelle wird jede Bewegung zur Anstrengung. Schnell kommt die Frage auf: Gibt es nicht ein Recht auf Hitzefrei – so wie früher in der Schule?

Die Antwort enttäuscht viele: Nein, gibt es nicht. Dennoch haben Beschäftigte Rechte, und Arbeitgeber müssen ab bestimmten Temperaturen aktiv werden. Was genau erlaubt ist und wo die Grenzen liegen, erklären zwei Arbeitsrechtsexperten aus Stuttgart.

Wann muss der Arbeitgeber handeln – und was muss er tun?

Die rechtliche Grundlage bilden technische Regeln für Arbeitsstätten. „Ab einer Raumtemperatur von 26 Grad soll der Arbeitgeber Maßnahmen in Erwägung ziehen“, erklärt Jonas Singraven, Fachanwalt für Arbeitsrecht im Stuttgarter Büro der Kanzlei CMS Hasche Sigle. „Handeln muss er spätestens, wenn die Raumtemperatur 30 Grad überschreitet.“

Rechtsanwältin Sabrina Schatz, die eine Kanzlei in Stuttgart leitet, ergänzt: „Ab über 35 Grad gilt ein Raum ohne besondere Schutzmaßnahmen nicht mehr als Arbeitsraum.“

Der Arbeitgeber hat dann einen Ermessensspielraum. Experte Singraven zählt Möglichkeiten auf: Jalousien schließen, Bekleidungsregeln lockern, Ventilatoren oder mobile Klimaanlagen aufstellen, Trinkwasser bereitstellen, Arbeitszeiten in die kühleren Morgenstunden verschieben oder systematisch lüften.

Gibt es Hitzefrei und darf ich einfach nach Hause gehen?

Ein allgemeines „Hitzefrei“ gibt es im deutschen Arbeitsrecht nicht. „Fühlt sich ein Arbeitnehmer körperlich unwohl, kann er sich auf dem üblichen Weg krankmelden“, erklärt Rechtsanwalt Singraven. „Bei extremen Hitzevorfällen haben Arbeitnehmer zwar das Recht, die Arbeit generell zu verweigern. Meistens ist es aber besser, das Gespräch mit dem Arbeitgeber zu suchen und einvernehmliche Lösungen abzustimmen, statt die Arbeit eigenmächtig einzustellen.“

Die Risiken einer Arbeitsverweigerung sind erheblich: „Wer einfach zu Hause bleibt, riskiert eine Abmahnung oder sogar die Kündigung“, warnt der Fachanwalt. Gegen eine Kündigung könne man zwar klagen, doch die Erfolgsaussichten seien unkalkulierbar: „Das Arbeitsgericht kann auch zu dem Urteil gelangen, dass der Arbeitnehmer die Hitze hätte aushalten müssen, die Kündigung des Arbeitgebers deshalb wirksam war und das Arbeitsverhältnis damit unwiederbringlich beendet ist.“

Arbeiten im Freibad oder Park: Ist das erlaubt?

Die Vorstellung klingt verlockend: Laptop einpacken, ab ins Freibad und dort im Schatten weiterarbeiten. Doch rechtlich ist die Sache eindeutig: „Die Arbeit im Park oder Freibad ist nur mit Einverständnis des Arbeitgebers zulässig“, erklärt Singraven. „Wer einfach ins Freibad geht und dort arbeitet, ohne Rücksprache gehalten zu haben, riskiert arbeitsrechtliche Konsequenzen – egal, wie verständlich der Wunsch nach Abkühlung ist.“

Dr. Jonas Singraven ist Fachanwalt für Arbeitsrecht. Er ist als Partner im Stuttgarter Büro der Großkanzlei CMS Hasche Sigle tätig. Foto: Singraven/CMS Hasche Sigle

Rechtsanwältin Sabrina Schatz verweist auf die grundsätzliche Rechtslage: „Homeoffice oder mobile Arbeit sind kein einseitiger Anspruch des Arbeitnehmers, sondern bedürfen einer Vereinbarung mit dem Arbeitgeber.“

Selbst wenn eine solche Vereinbarung besteht, sind weitere Hürden zu beachten. „Vertrauliche Unterlagen, Kundendaten oder vertrauliche Telefonate haben im Freibad oder Park nichts zu suchen“, mahnt die Kanzleichefin. Zudem: „Offene WLANs sind sicherheitstechnisch problematisch. Viele Unternehmen untersagen Arbeiten über ungesicherte Netze ausdrücklich.“

Shorts im Büro: Was ist bei der Kleiderordnung erlaubt?

Die Verlockung ist groß: statt Anzug und Krawatte lieber luftige Shorts und T-Shirt. Doch auch hier gelten klare Regeln. „Der Arbeitgeber darf im Rahmen billigen Ermessens festlegen, welche Kleidung am Arbeitsplatz getragen werden soll – insbesondere bei Kundenkontakt“, erklärt Schatz.

Die Praxis unterscheidet sich je nach Branche: „In vielen modernen Büros sind bei Hitze gepflegte, knielange Shorts oder luftige Sommerkleidung akzeptiert. In Banken, Kanzleien oder im Vertrieb wird hingegen oft weiterhin formelle Kleidung erwartet.“

Sabrina Schatz ist Rechtsanwältin und Inhaberin der Kanzlei Schatz mit Standorten in der Stafflenbergstraße 44 in Stuttgart und der Ritterstraße 14 in Esslingen. Foto: Sandra Felke

Wo Schutzkleidung erforderlich ist – etwa in der Produktion, im Labor oder auf dem Bau – geht Sicherheit vor. Schatz empfiehlt: „Man sollte einen Blick in Betriebsordnung, Arbeitsvertrag oder Betriebsvereinbarungen werfen. Bei Unsicherheit ist eine Rückfrage sinnvoller, als eine Auseinandersetzung zu riskieren.“

Was gilt für Beschäftigte, die draußen arbeiten müssen?

Besonders betroffen von Hitze sind Menschen, die im Freien arbeiten: Bauarbeiter, Straßenreiniger, Zusteller oder Landwirte. Für sie gilt eine erhöhte Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. „Arbeiten Mitarbeiter im Freien, muss der Arbeitgeber diese nicht nur vor Belastungen durch Hitze schützen, sondern zusätzlich vor der Sonneneinstrahlung“, erklärt Anwalt Singraven.

Juristin Schatz nennt konkrete Beispiele: „Typische Schutzmaßnahmen sind: veränderte Arbeitszeiten, Verlagerung in die kühleren Morgen- oder Abendstunden, Schattenspender oder Sonnensegel, ausreichend Trinkwasser, Schutzausrüstung wie Kopfbedeckung und Sonnencreme sowie zusätzliche Pausen.“

Die Konsequenzen bei Untätigkeit können gravierend sein: „Unterlässt der Arbeitgeber solche Maßnahmen und kommt es zu gesundheitlichen Problemen, kann das haftungsrechtliche Konsequenzen haben“, warnt Schatz.

Wenn mein Kind hitzefrei bekommt – muss mich der Chef freistellen?

Wenn Schulen wegen Hitze früher schließen, stellt das berufstätige Eltern vor Probleme. Doch ein automatisches Recht auf Freistellung gibt es nicht. „Die Schul- oder Kitasituation ändert zunächst nichts an der eigenen Arbeitspflicht“, erklärt Expertin Schatz. „Eltern haben aber eine gesetzliche Fürsorgepflicht für ihre Kinder. Finden sie kurzfristig keine andere Betreuungsmöglichkeit, kommt eine Freistellung in Betracht.“

Ob diese bezahlt ist, hängt vom Arbeitsvertrag ab: Unter bestimmten Bedingungen könne eine kurzfristige Verhinderung – üblicherweise ein bis zwei Tage – bei Lohnfortzahlung zulässig sein. „In vielen Verträgen ist diese Regelung aber ausgeschlossen – dann bleibt nur unbezahlte Freistellung, Urlaub oder Homeoffice nach Absprache“, so Schatz. Sie rät: „Wer betroffen ist, sollte frühzeitig das Gespräch mit dem Arbeitgeber suchen. Einfach kommentarlos zu Hause zu bleiben kann zu einer Kündigung führen.“

Welche Sonderrechte haben Schwangere bei großer Hitze?

Schwangere genießen besonderen Schutz. „Der Arbeitgeber ist verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen und zu prüfen, ob die Arbeitsbedingungen – dazu gehört auch Hitze – eine Gefahr für Mutter oder Kind darstellen“, erklärt Schatz.

Die Schutzmaßnahmen sind umfassend: Einsatz in kühleren Räumen, Vermeidung schwerer körperlicher Arbeiten, zusätzliche Pausen oder die Umsetzung auf einen anderen Arbeitsplatz. Im Extremfall greift ein Beschäftigungsverbot.

Singraven erläutert: „Die Schwangere muss dann nicht arbeiten und erhält trotzdem Mutterschutzlohn. Der Mutterschutzlohn wird dem Arbeitgeber durch die Krankenkasse erstattet, sodass es hier selten zu Konflikten kommt.“ Sollte der Arbeitgeber dennoch untätig bleiben, könne sich die Schwangere auch an ihren Arzt wenden, der ebenfalls ein Beschäftigungsverbot aussprechen darf.