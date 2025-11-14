Arbeiten im Alter: Auch Beamte wollen die Aktivrente nutzen können

 
Der Gesetzentwurf für einen steuerfreien Zuverdienst im Ruhestand stößt bei den Gewerkschaften auf Ablehnung. Der Beamtenbund hat auch noch massive rechtliche Bedenken.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Die Bundesregierung will mit der sogenannten Aktivrente finanzielle Anreize für mehr Erwerbstätigkeit im Alter setzen. Wer die gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht hat, kann freiwillig im Ruhestand bis zu 2000 Euro im Monat steuerfrei hinzuverdienen. Doch stößt der Gesetzentwurf auf viel Ablehnung, wie sich bei der ersten Debatte am Freitag im Bundestag zeigte; auch die Sozialpartner äußern erhebliche Skepsis.

 

Älteren Arbeitslosen öfter eine Chance geben

Bereits zum 1. Januar 2026 will die Regierung das Instrument startklar machen. Die Steuermindereinnahmen sollen 890 Millionen Euro pro Jahr betragen. Kritik übt vor allem der Deutsche Gewerkschaftsbund. „Die Aktivrente ist teuer und nicht zielführend“, betont der DGB-Landeschef Kai Burmeister. „Weder wird damit das wachsende Problem der Altersarmut angegangen – noch wird so der Fachkräftemangel wirksam bekämpft.“ Für beide Ziele gebe es bessere Maßnahmen. Um mehr Arbeitskräfte zu gewinnen, sollten die Unternehmen vielmehr älteren Arbeitslosen öfter als bisher eine Chance geben.

Laut Gesetzentwurf geht die Regierung von 168 000 Personen aus, die durch die Aktivrente dazu angeregt werden, im Ruhestand zu arbeiten – etliche Wissenschaftler äußerten bisher geringere Erwartungen.

Weitere Artikel zu Bundestag Beamte DGB
 
 