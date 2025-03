Autofahrer müssen sich über einen längeren Zeitraum auf Einschränkungen auf der Straße am Neckar zwischen Marbach und Ludwigsburg gefasst machen.

Christian Kempf 07.03.2025 - 06:00 Uhr

Im ersten Moment klingt alles nach einem handelsüblichen Eingriff. In dem Fußweg zwischen den Marbacher Stadtteilen Eichgraben und Hörnle möchte die Kommune einen Druckminderschacht verlegen. Dabei handelt es sich um eine Vorrichtung, die die Wucht regelt, mit der das Wasser zu den Haushalten fließt. So weit, so unspektakulär. Zu einer veritablen Herausforderung wird die Angelegenheit allerdings dadurch, dass sich der bisherige Schacht in der Landesstraße 1100 am Neckar zwischen Marbach und Ludwigsburg befindet. Tausende Autos sind hier täglich unterwegs.