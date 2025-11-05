Wo es mehr Ein- als Auspendler gibt, sitzen beliebte Arbeitgeber. Das ist gut für die betroffenen Kommunen, bürdet ihnen aber auch einiges auf.
05.11.2025 - 06:32 Uhr
Blickt man auf die Pendlerzahlen im Großraum Stuttgart, wird schnell klar, wo sich die großen Arbeitgeber befinden: Aus dem Speckgürtel zieht es viele Arbeitgeber – rund 275 000 Menschen, laut Zahlen des Statistischen Landesamts – nach Stuttgart. Von dort aus wiederum fahren die meisten Auspendler nach Leinfelden-Echterdingen, wo Bosch oder der Flughafen Arbeitsplätze bieten. Auch zum Daimler-Standort Sindelfingen zieht es mit knapp 50 000 Menschen fast dreimal so viel Ein- wie Auspendler. Das zeigen die Zahlen des vergangenen Jahres.