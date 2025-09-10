Die Bauarbeiten in der Franckstraße in Vaihingen an der Enz sind zum Ferienende abgeschlossen. Weiter geht es mit der Bushaltestelle an der Feuerwehr in der Neuen Bahnhofstraße.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Pünktlich zum Schulstart am Montag, 15. September, wird die Franckstraße in Vaihingen an der Enz zwischen der Kreuzung zum Bahnhof und dem Abzweig Goethestraße wieder für den Verkehr freigegeben. Auch die Kreuzung selbst und die Bushaltestelle am Tiefbauamt sind wieder benutzbar. Der dritte und letzte Bauabschnitt in der Neuen Bahnhofstraße folgt dann ab dem 15. September und wird voraussichtlich bis 2. Oktober dauern.

 

Überörtliche Umleitung für Lastwagen

Hierfür müssen die Rechtsabbiegespur von Kleinglattbach kommend in Richtung Bahnhof sowie der Rad- und Gehweg entlang der Franckstraße im Bereich der Feuerwehr gesperrt werden. Für den Schwerlastverkehr ist eine überörtliche Umleitung ausgeschildert. Autofahrer gelangen während der Bauarbeiten über die Steinbeisstraße zum Bahnhof.

Im dritten Bauabschnitt werden neben dem barrierefreien Umbau der Bushaltestelle an der Feuerwehr die Blindenleit-Einrichtungen an beiden Bushaltestellen und im Kreuzungsbereich auf dem Asphalt aufgeklebt.