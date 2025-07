PKK will Teilhabe am politischen Leben in der Türkei

Die PKK hat am Freitag mit dem Niederlegen ihrer Waffen begonnen. Derweil beansprucht sie für die Zukunft eine Teilhabe am politischen Leben in der Türkei.

red/AFP 11.07.2025 - 16:12 Uhr

