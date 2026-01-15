Arbeitgeberverband Südwestmetall strebt mit neuem Chef in die Offensive
Wechsel bei den Metallarbeitgebern: Peter Sebastian Krause löst Joachim Schulz im Südwestmetall-Vorsitz ab. Ein weiteres Amt kommt voraussichtlich noch hinzu.
Der Arbeitgeberverband Südwestmetall will sich – die nächste brisante Metalltarifrunde im Herbst fest im Blick – wieder etwas klarer und offensiver aufstellen. Dazu hat der frühere Rheinmetall-Manager Peter Sebastian Krause den bisherigen Vorsitzenden Joachim Schulz abgelöst.