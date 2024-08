Deutlich weniger Menschen sind im Osten Deutschlands arbeitslos als nach der Wende. Jedoch verdienen Arbeitnehmer noch immer im Durchschnitt fast 16 Prozent weniger als im Westen, wie aus einer Analyse der Bertelsmann Stiftung hervorgeht.

red/epd 07.08.2024 - 10:13 Uhr

. Im Osten Deutschlands sind inzwischen deutlich weniger Menschen arbeitslos als nach der Wende. Arbeitnehmer verdienen dort jedoch noch immer im Durchschnitt fast 16 Prozent weniger als im Westen, wie aus einer am Mittwoch in Gütersloh veröffentlichten Analyse der Bertelsmann Stiftung hervorgeht. Der Gehaltsunterschied zwischen Frauen und Männern in östlichen Bundesländern sei hingegen deutlich geringer als im Westen.