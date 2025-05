Die Zahl der arbeitslosen Menschen im Rems-Murr-Kreis ist im April leicht gesunken. Wie die Arbeitsagentur Waiblingen mitteilt, waren 11 050 Personen ohne Job – 106 weniger als im März. Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 4,5 Prozent, ein Rückgang um 0,1 Prozentpunkte.

Was zunächst wie eine gute Nachricht klingt, relativiert sich rasch. „Von einer wirklichen Frühjahrsbelebung können wir auch in diesem Monat nicht sprechen“, sagt Ralf Steeg, der stellvertretende Leiter der Agentur. Die Hoffnungen auf den üblichen Frühlingseffekt bleiben auch in diesem Jahr unerfüllt.

Arbeitslosigkeit: Anstieg trotz Rückgang

Ein Blick auf die Jahresentwicklung zeigt die wahren Spannungen: Im Vergleich zum April 2024 ist die Zahl der Arbeitslosen um 1229 Personen gestiegen – ein Zuwachs von mehr als zwölf Prozent. Auch im Land zeigt sich ein ähnliches Bild: Baden-Württemberg verzeichnete ebenfalls einen leichten Rückgang im Vergleich zum März, doch die Quote bleibt bei 4,5 Prozent – mit steigender Tendenz zum Vorjahr.

Besonders drastisch ist die Situation für Langzeitarbeitslose. Im Rems-Murr-Kreis sind mehr als 2600 Personen seit mehr als einem Jahr ohne Beschäftigung, das entspricht einem Anteil von über 42 Prozent im Bereich des Jobcenters. „In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten haben diese Menschen es besonders schwer, wieder Fuß zu fassen“, erklärt Karsten Bühl, der Geschäftsführer des Jobcenters Rems-Murr. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist binnen eines Jahres um mehr als 20 Prozent gestiegen. Viele von ihnen benötigen intensive Betreuung, Qualifizierungen – und vor allem Arbeitgeber, die bereit sind, ihnen eine echte Chance zu geben.

Stellenmarkt: Chancen für Fachkräfte und Azubis

Gleichzeitig zeigt der Stellenmarkt weiterhin Dynamik. 461 neue Arbeitsstellen wurden im April gemeldet, insgesamt sind rund 2500 offene Stellen in der Region verfügbar. Besonders gesucht: Fachkräfte in Logistik, Fertigung und Handel. Auch auf dem Ausbildungsmarkt gibt es positive Signale: Noch rund 1300 Ausbildungsplätze stehen für den Herbst zur Verfügung. Die Agentur wirbt aktiv bei Schulabgängern, etwa mit offenen Sprechstunden im Berufsinformationszentrum in Waiblingen.