Neues Restaurant in Stuttgart-Mitte Prächtig pompöse Pizza im 60 seconds to Napoli

Neapolitanische Pizza gibt es in Stuttgart bald an jeder Ecke. Aber nirgends wird so viel Show um den heißen Teigfladen gemacht wie in der neuen Dependance von 60 seconds to Napoli – vom bombastischen Belag bis zur Designerlampe.