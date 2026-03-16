Nun könnte es bald die Urlauber treffen: Auch bei der Lufthansa-Tochter Eurowings haben sich die Piloten streikbereit gemacht. Die Gründe ähneln denen bei der Mutter Lufthansa.
16.03.2026 - 13:14 Uhr
Jetzt drohen auch Pilotenstreiks bei der Lufthansa-Tochter Eurowings. Bei einer Urabstimmung haben 94 Prozent der teilnehmenden Mitglieder für einen Arbeitskampf gestimmt, wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit berichtet. Teilgenommen haben den Angaben zufolge 82 Prozent der infrage kommenden Mitglieder.