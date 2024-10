Aktuell arbeiten bei der Walter AG mit Hauptsitz in Tübingen rund 3800 Menschen aus und in verschiedenen Ländern zusammen und bringen unterschiedliche Eigenschaften mit in den Job. Die Diversität innerhalb des Unternehmens versteht man dort als wertvolle Ressource.

SWMN 29.10.2024 - 08:04 Uhr

Der eigene kulturelle Hintergrund, die eigene Sprache, das Geschlecht – das alles sind Dinge, die eine Person ausmachen. Auch gesundheitliche Einschränkungen oder ganz individuelle Dinge wie besondere Begabungen und Talente sind Eigenschaften, die Mitarbeitende eines Unternehmens in ein Team mitbringen. Und das ist auch gut so, sagt Andreas Greiner, seit März 2023 Vice President und Head of Human Resources bei Walter.