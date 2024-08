In diesem Artikel bieten wir Ihnen eine Übersicht über den Auszahlungstermin und wichtige Hinweise, die Sie beachten sollten.

Lukas Böhl 30.08.2024 - 08:43 Uhr

Das Arbeitslosengeld I wird in der Regel monatlich im Voraus gezahlt. Für den September 2024 bedeutet dies, dass die Zahlung am letzten Werktag des Vormonats, also am Freitag, den 30. August 2024, überwiesen wird. Dieser Termin stellt sicher, dass das Geld rechtzeitig auf den Konten der Berechtigten eingeht.