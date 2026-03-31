Eine schwächelnde Konjunktur und die Strukturkrise in der Wirtschaft haben Folgen für den Arbeitsmarkt im Kreis Böblingen. Die Automobilindustrie kommt weiter nicht richtig in Fahrt.
31.03.2026 - 16:51 Uhr
Die Arbeitslosenquote im Kreis Böblingen betrug im März 4,5 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat verzeichnet die auch für den Landkreis zuständige Agentur für Arbeit Stuttgart damit einen leichten Rückgang um 0,1 Prozentpunkte. Dabei lag die Quote im Kreis Böblingen vor einem Jahr bei noch 4,2 Prozent.