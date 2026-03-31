Eine schwächelnde Konjunktur und die Strukturkrise in der Wirtschaft haben Folgen für den Arbeitsmarkt im Kreis Böblingen. Die Automobilindustrie kommt weiter nicht richtig in Fahrt.

Die Arbeitslosenquote im Kreis Böblingen betrug im März 4,5 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat verzeichnet die auch für den Landkreis zuständige Agentur für Arbeit Stuttgart damit einen leichten Rückgang um 0,1 Prozentpunkte. Dabei lag die Quote im Kreis Böblingen vor einem Jahr bei noch 4,2 Prozent.

Die Automobilindustrie schwächelt Laut dem aktuellen Arbeitsmarktbericht waren im März insgesamt 10 271 Personen arbeitslos gemeldet, 58 weniger als im Februar, darunter 5760 Männer und 4511 Frauen. Die Zahl der Arbeitslosen stieg im Jahresvergleich um 702 Personen.

Tobias Pieper, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Stuttgart, erklärt: „Statt einer spürbaren saisonalen Belebung nach den Wintermonaten bringt der März lediglich einen geringen Rückgang der Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkt auf 4,5 Prozent und im Jahresvergleich gesunkene Beschäftigungszahlen mit sich. Gerade in den Schlüsselbranchen wie der Automobilindustrie geht dabei die Beschäftigung im Landkreis Böblingen zurück. Zur ausgeprägten konjunkturellen Schwächephase kommt eine tiefgreifende Strukturkrise. Vor dem Hintergrund der angespannten Lage wird die regionale Arbeitsmarktdrehscheibe zu unserem entscheidenden präventiven Hebel für die Stabilisierung.“

Das Ziel müsse es sein, so Pieper, Arbeitslosigkeit gar nicht erst entstehen zu lassen oder schnell zu beenden. Die Agentur setze dabei auf Orientierung und das Aufzeigen von Chancen auch über den angestammten Bereich hinaus. Qualifikationen von Beschäftigten würden mit den Bedarfen der Betriebe abgeglichen, um nahtlose Übergänge zu ermöglichen.

Auch mehr junge Menschen arbeitslos

Gesondert im Blick hat die Agentur unter anderem Menschen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren. Die Jugendarbeitslosigkeit lag im März ebenfalls über dem Vorjahresniveau. Hier registriert die Behörde im Kreis Böblingen einen um 10,6 Prozentpunkte höheren Wert als im März 2025. Das sind 77 Arbeitslose mehr als noch vor einem Jahr. Im kurzfristigen Vergleich zum vergangenen Februar ist die Zahl der arbeitslos gemeldeten Erwerbspersonen von 818 auf 805 gesunken.

Insgesamt betrachtet, wurden im Kreis Böblingen im März zehn Stellen weniger neu gemeldet als im Vormonat. Das sind 121 (16,1 Prozent) weniger als im März 2025. Der Landkreis verzeichnet insgesamt 2136 freie Stellen. Der Bestand nahm gegenüber dem Vormonat um 110 Stellen ab und im Vergleich zum Vorjahresmonat um 81 zu.