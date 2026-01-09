Zum Jahresende bleibt die Arbeitslosigkeit im Rems-Murr-Kreis stabil. Doch die Chefin der Agentur für Arbeit sieht weiter großen Handlungsbedarf.
09.01.2026 - 11:30 Uhr
Der Arbeitsmarkt im Rems-Murr-Kreis hält sich zum Jahresende überraschend stabil – das teilen die Agentur für Arbeit und das kommunale Jobcenter mit. Die Arbeitslosenquote bleibt bei 4,5 Prozent – genauso wie im November, aber 0,2 Punkte höher als noch vor einem Jahr. Insgesamt waren im Dezember 11.100 Menschen arbeitslos gemeldet, 28 weniger als im Vormonat.