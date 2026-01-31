Die Quote steigt auf 4,8 Prozent. Hunderte melden sich neu arbeitslos. Die Arbeitsagentur erklärt, warum sie darin kein Alarmzeichen sieht – und was aber trotzdem Sorgen macht.
31.01.2026 - 12:01 Uhr
In der Natur erstarrt vieles, und auf dem Arbeitsmarkt des Rems-Murr-Kreises ist es nicht anders. Mit einem Sprung von 0,3 Prozentpunkten kletterte die Arbeitslosenquote im Januar auf 4,8 Prozent. Die Arbeitsagentur Waiblingen sieht darin aber kein grundsätzliches Alarmzeichen, sondern eine altbekannte Welle: Bau, Handwerk, Gastronomie – sie alle schickten in der kalten Jahreszeit Beschäftigte in die Zwangspause.