Arbeitsmarkt im Südwesten: Immer mehr Akademiker sind von Jobverlust bedroht

Die Krise macht dem Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg schwer zu schaffen. Die Arbeitslosigkeit werde bis Ende des Monats die 300 000er Marke überschreiten, sagte die Regionalchefin der Bundesagentur für Arbeit (BA), Martina Musati, unserer Zeitung. Im Juli waren 293 000 Menschen ohne Job. Üblicherweise steigt die Arbeitslosigkeit im August um vier bis sechs Prozent, das wären 305 000 bis 311 000.

Spezialistenwissen schützt nicht mehr vor Arbeitslosigkeit

„Letztmalig lagen wir in der auslaufenden Finanz- und Wirtschaftskrise Anfang des Jahres 2010 über der 300 000-Marke“, so Musati. Damals habe die Arbeitslosenquote um die 5,0 Prozent betragen. „Das wird jetzt aber nicht so sein, weil wir noch von der guten Beschäftigungsentwicklung der vergangenen Jahre profitieren, also mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte haben als 2010.“ Im Juli lag die Quote bei 4,5 Prozent.

2023 und 2024 hatte die Arbeitslosigkeit im Land um jeweils zehn Prozent zugenommen; 2025 dürfte sie angesichts der fortgesetzten Rezession ebenso in dieser Größenordnung wachsen. Am stärksten zugelegt haben die Zugänge arbeitsloser Akademiker – Spezialistenwissen schützt nicht mehr vor Jobverlust: Von Januar bis Juli waren es rund 60 000 und damit 6,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Auch beruflich Qualifizierte verzeichneten mit 2,5 Prozent auf rund 160 000 Zugänge einen überdurchschnittlichen Anstieg. „Nach den Randbelegschaften sind nun die Kernbelegschaften zunehmend von Stellenabbau betroffen“, sagt Musati. „Immer öfter sehen wir Jobverluste bei anspruchsvollen fertigungstechnischen Tätigkeiten, vor allem bei Ingenieuren und leitenden Bürotätigkeiten.“

Nicht nur die Transformation, auch die US-Zollpolitik treibt die Arbeitslosigkeit nach oben. „Als exportorientiertes Bundesland sind wir davon deutlich stärker betroffen“, sagt Musati. Perspektivisch spreche einiges für mehr Beschäftigungsaufbau in den USA, was eher zu einem Abbau im Südwesten führen könnte. „Das wird Arbeitsplätze kosten“, sagt die BA-Regionalchefin voraus.

Schon 161 Millionen Euro für die Kurzarbeit ausgegeben

Unverändert hoch ist das Niveau an Kurzarbeit im Südwesten – es liegt deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Kurzarbeit gilt als Frühwarnsystem mit Blick auf eine womöglich ansteigende Arbeitslosigkeit. Konkrete Zahlen gibt es nur mit zeitlicher Verzögerung. Im Mai befanden sich ungefähr 70 000 Beschäftigte im Land in Kurzarbeit – rund die Hälfte ist im Maschinenbau und in der Herstellung von Metallerzeugnissen tätig.

Für das konjunkturelle Kurzarbeitergeld wurden von Januar bis Juli rund 161 Millionen Euro ausgegeben – plus 62,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Gesamtausgaben von 2024, 188 Millionen Euro, dürften damit deutlich übertroffen werden.