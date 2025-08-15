 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Wirtschaft

  4. Immer mehr Akademiker sind von Jobverlust bedroht

Arbeitsmarkt im Südwesten Immer mehr Akademiker sind von Jobverlust bedroht

Arbeitsmarkt im Südwesten: Immer mehr Akademiker sind von Jobverlust bedroht
1
Die Regionalchefin der Bundesagentur für Arbeit, Martina Musati, beobachtet neue Trends am Arbeitsmarkt. Foto: Uli Regenscheit Fotografie

In Baden-Württemberg gibt es so viele Menschen ohne Jobs wie seit der Finanzkrise 2010 nicht mehr. Im August reißt die Arbeitslosigkeit die 300 000er Marke.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Die Krise macht dem Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg schwer zu schaffen. Die Arbeitslosigkeit werde bis Ende des Monats die 300 000er Marke überschreiten, sagte die Regionalchefin der Bundesagentur für Arbeit (BA), Martina Musati, unserer Zeitung. Im Juli waren 293 000 Menschen ohne Job. Üblicherweise steigt die Arbeitslosigkeit im August um vier bis sechs Prozent, das wären 305 000 bis 311 000.

 

Spezialistenwissen schützt nicht mehr vor Arbeitslosigkeit

„Letztmalig lagen wir in der auslaufenden Finanz- und Wirtschaftskrise Anfang des Jahres 2010 über der 300 000-Marke“, so Musati. Damals habe die Arbeitslosenquote um die 5,0 Prozent betragen. „Das wird jetzt aber nicht so sein, weil wir noch von der guten Beschäftigungsentwicklung der vergangenen Jahre profitieren, also mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte haben als 2010.“ Im Juli lag die Quote bei 4,5 Prozent.

2023 und 2024 hatte die Arbeitslosigkeit im Land um jeweils zehn Prozent zugenommen; 2025 dürfte sie angesichts der fortgesetzten Rezession ebenso in dieser Größenordnung wachsen. Am stärksten zugelegt haben die Zugänge arbeitsloser Akademiker – Spezialistenwissen schützt nicht mehr vor Jobverlust: Von Januar bis Juli waren es rund 60 000 und damit 6,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Auch beruflich Qualifizierte verzeichneten mit 2,5 Prozent auf rund 160 000 Zugänge einen überdurchschnittlichen Anstieg. „Nach den Randbelegschaften sind nun die Kernbelegschaften zunehmend von Stellenabbau betroffen“, sagt Musati. „Immer öfter sehen wir Jobverluste bei anspruchsvollen fertigungstechnischen Tätigkeiten, vor allem bei Ingenieuren und leitenden Bürotätigkeiten.“

Unsere Empfehlung für Sie

Löhne in Baden-Württemberg: Gehälter in sozialen Berufen steigen stärker als in der Industrie

Löhne in Baden-Württemberg Gehälter in sozialen Berufen steigen stärker als in der Industrie

Die Vorzeichen haben sich gewandelt: In Pflege und Erziehung zeigt sich ein erheblicher Einkommenszuwachs, in der Industrie ist die Kurve flacher. Was folgt daraus?

Nicht nur die Transformation, auch die US-Zollpolitik treibt die Arbeitslosigkeit nach oben. „Als exportorientiertes Bundesland sind wir davon deutlich stärker betroffen“, sagt Musati. Perspektivisch spreche einiges für mehr Beschäftigungsaufbau in den USA, was eher zu einem Abbau im Südwesten führen könnte. „Das wird Arbeitsplätze kosten“, sagt die BA-Regionalchefin voraus.

Schon 161 Millionen Euro für die Kurzarbeit ausgegeben

Unverändert hoch ist das Niveau an Kurzarbeit im Südwesten – es liegt deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Kurzarbeit gilt als Frühwarnsystem mit Blick auf eine womöglich ansteigende Arbeitslosigkeit. Konkrete Zahlen gibt es nur mit zeitlicher Verzögerung. Im Mai befanden sich ungefähr 70 000 Beschäftigte im Land in Kurzarbeit – rund die Hälfte ist im Maschinenbau und in der Herstellung von Metallerzeugnissen tätig.

Für das konjunkturelle Kurzarbeitergeld wurden von Januar bis Juli rund 161 Millionen Euro ausgegeben – plus 62,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Gesamtausgaben von 2024, 188 Millionen Euro, dürften damit deutlich übertroffen werden.

Weitere Themen

Arbeitsmarkt im Südwesten: Immer mehr Akademiker sind von Jobverlust bedroht

Arbeitsmarkt im Südwesten Immer mehr Akademiker sind von Jobverlust bedroht

In Baden-Württemberg gibt es so viele Menschen ohne Jobs wie seit der Finanzkrise 2010 nicht mehr. Im August reißt die Arbeitslosigkeit die 300 000er Marke.
Von Matthias Schiermeyer
Angebote bei Lidl, Rewe und Co.: Kunden verärgert über Rabatt-Apps: „Das ist eine Unverschämtheit“

Angebote bei Lidl, Rewe und Co. Kunden verärgert über Rabatt-Apps: „Das ist eine Unverschämtheit“

Zehn Prozent Rabatt auf die Pasta, 20 Prozent auf den Kasten Sprudel – Supermärkte locken per Apps mit satten Angeboten – aber manche Kunden schauen in die Röhre.
Von Jonas Schöll
Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg: Wo der Arbeitsmarkt gute Chancen bietet

Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg Wo der Arbeitsmarkt gute Chancen bietet

Die Bundesagentur für Arbeit zeigt auf, wo bis 2040 die größten Wachstumspotenziale des Arbeitsmarkts in Baden-Württemberg liegen – und wo die Risiken.
Von Matthias Schiermeyer
Russland-Kontakte und Reichsbürger?: Kriminalpolizei prüft Fall um beurlaubten Liebherr-Mitarbeiter

Russland-Kontakte und Reichsbürger? Kriminalpolizei prüft Fall um beurlaubten Liebherr-Mitarbeiter

Der Fall um den wegen Russland-Kontakten und Reichsbürger-Nähe beurlaubten Mitarbeiter des Bundeswehr-Zulieferers Liebherr-Aerospace beschäftigt auch die Kripo.
Von Florian Dürr und Andreas Reiner
Chefin der Grünen Jugend: „Will nicht 40 Stunden im Büro sitzen“ – Jette Nietzard sucht neuen Job

Chefin der Grünen Jugend „Will nicht 40 Stunden im Büro sitzen“ – Jette Nietzard sucht neuen Job

In ihrer eigenen Partei ist Jette Nietzard in Ungnade gefallen – jetzt sucht die Chefin der Grünen Jugend einen neuen Job – und stellt konkrete Bedingungen.
Von Jonas Schöll
Führungswechsel bei der Bahn: Richard Lutz muss vorzeitig gehen – Konzern bekommt neuen Chef

Führungswechsel bei der Bahn Richard Lutz muss vorzeitig gehen – Konzern bekommt neuen Chef

Richard Lutz erlebte als Bahnchef krisenreiche Zeiten – seit Jahren kommt der Konzern nicht zur Ruhe. Nun soll ein Wechsel an der Spitze den Umschwung bringen.
Bauzinsen aktuell: So hoch sind die Zinsen im August

Bauzinsen aktuell So hoch sind die Zinsen für Immobilienkredite

Die Bauzinsen in Deutschland verharren im August 2025 auf stabilem Niveau. Dennoch sind sie deutlich höher als noch vor einigen Jahren.
Von Lukas Böhl
Sitz in Kornwestheim: Finanzkonzern W&W verdient wieder Geld

Sitz in Kornwestheim Finanzkonzern W&W verdient wieder Geld

Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische sieht sich auf Kurs. Unwetter sind bislang ausgeblieben. Das Unternehmen bleibt bei seiner Prognose.
Elon Musk will Geheimtunnel unter Stadt

Neues Mega-Projekt in Nashville Elon Musk will unterirdischen Tunnel bauen

Ein Unternehmen von Elon Musk will die Hauptstadt des US-Bundestaates Tennessee untertunneln. Obwohl er die gesamten Kosten tragen will, sind viele skeptisch.
Von Tobias Heimbach
Källenius gegen Verbrennerverbot: Die radikale E-Wende bei Mercedes

Källenius gegen Verbrennerverbot Die radikale E-Wende bei Mercedes

Kein Autobauer hat seine Aussagen zum Verbrenner so stark verändert wie Mercedes. Einst Vorreiter für das E-Auto, kämpft Konzernchef Ola Källenius jetzt für die Zukunft des Verbrenners.
Von Klaus Köster
Weitere Artikel zu Arbeitsmarkt Bundesagentur für Arbeit Arbeitslosigkeit Infografik
 