Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg Wo der Arbeitsmarkt gute Chancen bietet
Die Bundesagentur für Arbeit zeigt auf, wo bis 2040 die größten Wachstumspotenziale des Arbeitsmarkts in Baden-Württemberg liegen – und wo die Risiken.
Die Bundesagentur für Arbeit zeigt auf, wo bis 2040 die größten Wachstumspotenziale des Arbeitsmarkts in Baden-Württemberg liegen – und wo die Risiken.
Der Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg leidet unter der Konjunkturkrise. Mehr noch muss interessieren, wie er sich in Zukunft verändert. Ein Überblick.