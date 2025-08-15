Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg: Wo der Arbeitsmarkt gute Chancen bietet

Der Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg leidet unter der Konjunkturkrise. Mehr noch muss interessieren, wie er sich in Zukunft verändert. Ein Überblick.

Wie ist die aktuelle Lage? Erstmals seit gut 15 Jahren werden für August wieder mehr als 300 000 Arbeitslose erwartet. Für September und Oktober sind (ebenfalls saisonbedingt) wieder Rückgänge in der Größenordnung von jeweils zwei bis fünf Prozent zu erwarten und damit eine baldige Rückkehr unter die Marke von 300 000.

Wer ist von Arbeitslosigkeit aktuell besonders betroffen? Unter Männern ist die Arbeitslosigkeit im Juli mit plus zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr etwas stärker gestiegen als unter Frauen mit sieben Prozent – was mit dem Beschäftigungsrückgang in der Industrie zu tun hat.

Überproportional stark sind (hoch) qualifizierte Kräfte von Jobverlust berührt statt – wie in der Vergangenheit – vor allem Helferjobs ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Auch dies ist eine Folge der Transformation: Spezialistenwissen schützt nicht mehr vor dem Arbeitsplatzverlust. „Die Arbeitslosigkeit ist in den Stammbelegschaften angekommen“, sagt Martina Musati, die Regionalchefin der Bundesagentur für Arbeit (BA). Große Betriebe bauen Personal ab – nicht nur in der Produktion, sondern auch in der Verwaltung. „Im Vergleich zum Vorjahr stellen wir deutlich mehr Zugänge in Arbeitslosigkeit von Facharbeitern und Beschäftigten mit akademischem Abschluss fest“, sagt sie.

Bei den Akademikern beträgt der Zuwachs rund 20 Prozent gegenüber dem Juli vorigen Jahres – konkret sind 38 583 Arbeitslose mit universitärer Ausbildung registriert, die gut 13 Prozent von allen Beschäftigungslosen ausmachen. Dieser Anteil ist höher als im Bundesdurchschnitt.

Wie wird sich der Arbeitsmarkt bis 2040 verändern? Laut einer sogenannten QuBe-Studie, erstellt unter Federführung des Bundesinstituts für Berufsbildung, werden im Südwesten bis zum Jahr 2040 um 383 000 Jobs ab- und 264 000 Jobs aufgebaut – was im Saldo ein Minus von 119 000 oder zwei Prozent gegenüber heute bedeutet.

Ein nennenswerter Teil des Rückgangs entfällt auf die Industrie. Im produzierenden Gewerbe – Maschinenbau, Fahrzeugbau, Elektrotechnik – geht man von minus zehn Prozent aus. Die Zahl der Erwerbstätigen soll dort bis 2040 um rund 190 000 sinken – es wäre der stärkste Schwund aller Sektoren.

Für den größten Industriezweig des produzierenden Gewerbes, den Maschinenbau, wird ein Rückgang um 28 000, (acht Prozent) prognostiziert. In der Kfz-Industrie könnte 2040 sogar ein Minus von um die 30 Prozent in der gesamten Wertschöpfungskette stehen – wobei die Datenlage der Studie an dieser Stelle dünn ist. Daneben wird ein Beschäftigungsabbau vor allem in den personalintensiven Verkehrs- und Logistikberufen (mit Ausnahme der Fahrzeugführung), bei Finanzdienstleistungen, Verkaufs- oder Bauberufen erwartet.

Die negativen Zahlen „entsprechen nicht einer Deindustrialisierung“, versucht Musati zu beruhigen. Nach wie vor würden 28 Prozent der Erwerbstätigen im produzierenden Gewerbe tätig sein; heute sind es 30 Prozent. Der Maschinenbau und die anderen Bereiche bleiben wichtige Säulen der Beschäftigung. „Aufgrund der Demografie bestehen nach wie vor attraktive Arbeitsplätze und Beschäftigungschancen auch in den Branchen, wo derzeit ein Abbau stattfindet.“ Denn innerhalb der schrumpfenden Branchen finde auch ein Wandel statt. Klassische Fertigungstätigkeiten verändern sich zu technisch h komplexeren und stärker dienstleistungsorientierten Tätigkeiten mit neuen Kompetenzen. Mehr Software anstelle von Hardware quasi.

Was sind die Gewinnerbranchen? Öffentliche Verwaltung, Gesundheits- und Sozialwesen, Erziehung und Unterricht und IT-Dienstleistungen verzeichneten in den vergangenen zehn Jahren die stabilsten Beschäftigungszuwächse. Ein Großteil des Wachstums in der öffentlichen Verwaltung geht aber nicht auf Kerntätigkeiten dort zurück, sondern auf die Berufsgruppe Erziehung, weil kommunale Kita-Träger oft der öffentlichen Verwaltung zugerechnet werden. Weitere Branchen mit guten Perspektiven sind Teile des Bau- und Ausbaugewerbes, die Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen, Verkehr und Logistik sowie Forschung und Entwicklung – somit auch unternehmensnahe Dienstleistungen.

Welche Qualifikationen sind gefragt? Seit Jahren schon unterstreichen die Arbeitsmarktexperten die Notwendigkeit von Qualifizierung. Diese allein wird nicht ausreichen, um auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen. „Was künftig noch stärker hinzukommen wird, ist die berufliche Mobilität“, sagt Musati. Gemeint ist nicht nur die regionale Mobilität. Vielmehr kann gerade für Spezialisten und Akademiker ein Berufswechsel sinnvoll sein. „Wir wissen, dass es Branchen gibt, die in den nächsten Jahren massiven Fachkräftebedarf haben: die Energieversorger.“ Mit anderen Worten: Da kann ein Ingenieur aus dem Raum Stuttgart zum großen Energieversorger wechseln, sodass er vielleicht 50 Prozent der benötigten Kompetenzen mitbringt. Die anderen 50 Prozent müssen dann dazu qualifiziert werden.

Was bedeutet das für die Unternehmen? „Wir werben sehr stark für den Quereinstieg“, betont die BA-Regionalchefin. Entsprechend berät die Bundesagentur die Unternehmen, dies bei ihren Rekrutierungsstrategien zu berücksichtigen. Wegen des mittlerweile relativ hohen Qualifikationsniveaus von Arbeitslosen lohne es sich heute mehr denn je, der BA offene Stellen zu melden. Wenn Arbeitgeber bereit seien, artverwandte Branchen in die Suche mit einzubeziehen, „können wieder gute Beschäftigungsmöglichkeiten entstehen“.

Entsprechend setzt die BA auf diejenigen Arbeitgeber, die die Agenturen rechtzeitig und vertrauensvoll ansprechen. Die Unternehmen seien auf dem Weg, die Attraktivität anderer Berufsfelder stärker als bisher zu entdecken. „Das kann noch ausgebaut werden“, so Musati. „Mir geht es darum, deutlich stärker mit Unternehmen auf Personalsuche ins Geschäft zu kommen.“ Es sei sinnvoll, „dass man uns bei der Stellenbesetzung einbindet“ – nicht nur wenn es um Leistungsgewährung geht. Die Erwartung der Arbeitgeber, „dass wir uns als Dienstleister am Arbeitsmarkt bewähren, ist definitiv da“. Der möchte sie auch gerecht werden.