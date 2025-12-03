Nicht alle profitieren vom leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit im Rems-Murr-Kreis: Vor allem Frauen, ältere Menschen und Menschen mit Behinderung haben schlechtere Chancen.
03.12.2025 - 06:00 Uhr
Ein kleiner Lichtblick in grauer Novemberstimmung: Im Rems-Murr-Kreis ist die Arbeitslosigkeit im November leicht gesunken. 104 Menschen weniger ohne Job klingt nach Fortschritt. Die Arbeitslosenquote fällt von 4,6 auf 4,5 Prozent. Doch was auf den ersten Blick positiv erscheint, hat einen doppelten Boden.