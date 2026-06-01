 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. Unternehmen halten sich bei der Besetzung von Stellen zurück

Arbeitsmarkt Rems-Murr Unternehmen halten sich bei der Besetzung von Stellen zurück

Arbeitsmarkt Rems-Murr: Unternehmen halten sich bei der Besetzung von Stellen zurück
1
Landschaftsgärtner zeigen bei der Messe Fokus Beruf in Schorndorf ihr Können. Foto: Gottfried Stoppel

Mehr als 11.500 Menschen im Rems-Murr-Kreis sind aktuell arbeitslos gemeldet. Zugleich gibt es bei den Rems-Murr-Firmen etwa 2600 unbesetzte Stellen.

Rems-Murr: Sascha Schmierer (sas)

Auch im Mai ist der Arbeitsmarkt im Rems-Murr-Kreis nicht aus der Talsohle gekommen. Zwar ging die Zahl der nach einem Job suchenden Menschen leicht um 119 Personen zurück. Nach wie vor aber sind mehr als 11.500 Frauen und Männer im Verantwortungsbereich der Arbeitsagentur Waiblingen ohne eine Stelle, die Arbeitslosenquote liegt weiterhin bei 4,7 Prozent.

 

„Insbesondere exportorientierte Unternehmen sowie von der Transformation stark betroffene Industrie- und Zulieferbetriebe stehen vor Herausforderungen“, sagt Christine Käferle, die Leiterin der Arbeitsagentur. Spürbar sei ein Klima der konjunkturellen Unsicherheit, zurückhaltender Investitionsbereitschaft und schwacher Nachfrage.

Auch landesweit ging die Arbeitslosenquote nur leicht zurück

Gleichzeitig würden Betriebe von Schwierigkeiten bei der Suche nach passenden Fachkräften und anhaltender Unsicherheit mit Blick auf Energiepreise und geopolitische Rahmenbedingungen berichten. Auch landesweit ging die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 4,6 Prozent nur leicht zurück.

Im Mai meldeten sich 870 Männer und Frauen wegen der Beendigung ihres Beschäftigungsverhältnisses bei der Waiblinger Agentur für Arbeit und dem Jobcenter Rems-Murr arbeitslos. Im gleichen Zeitraum traten 737 Personen eine neue Stelle an, 587 Menschen begannen eine Aus- oder Weiterbildung. Im Vergleich zum Mai vergangenen Jahres nahm die Zahl der Arbeitslosen um 408 zu, die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Prozentpunkte.

Von den Unternehmen wurden 395 neu zu besetzende Arbeitsstellen gemeldet. Insgesamt sind momentan fast 2600 Stellenangebote aus dem Rems-Murr-Kreis auf der Jobbörse der Agentur für Arbeit unter www.arbeitsagentur.de/jobsuche zu finden.

Weitere Themen

Klimaschutz in Weinstadt: Trotz sinkender Emissionen: Weinstadt liegt hinter Klimazielen zurück

Klimaschutz in Weinstadt Trotz sinkender Emissionen: Weinstadt liegt hinter Klimazielen zurück

Auf dem „richtigen Pfad“, aber bisher nicht weit genug – so lässt sich die Bilanz des jüngsten Klimamonitorings für Weinstadt zusammenfassen.
Von Luitgard Schaber
Benefiz-Café mit indischem Flair: Vom Apfelbaum zum Himalaya-Garten: Ein weißes Gartenwunder in Althütte öffnet

Benefiz-Café mit indischem Flair Vom Apfelbaum zum Himalaya-Garten: Ein weißes Gartenwunder in Althütte öffnet

Zwischen Lotusblüten, Orchideen und Skulpturen: Am 6. und 7. Juni öffnet Marianne Frank-Mast aus Althütte ihren außergewöhnlichen Garten mit indischem Flair für ein Benefiz-Café.
Von Annette Clauß
Bahnstrecke Waiblingen-Schorndorf: 1,5 Stunden statt 30 Minuten zur Arbeit: Pendler verzweifeln an Vollsperrung

Bahnstrecke Waiblingen-Schorndorf 1,5 Stunden statt 30 Minuten zur Arbeit: Pendler verzweifeln an Vollsperrung

Bis zum Samstag gilt die Vollsperrung der Bahnstrecke zwischen Schorndorf und Waiblingen. Wie gehen Pendler mit den Einschränkungen um?
Von Eva Schäfer
Baden und Planschen verboten: Kein Badeplatz: Neue Warnschilder am Wasserbecken vor Schwabenlandhalle

Baden und Planschen verboten Kein Badeplatz: Neue Warnschilder am Wasserbecken vor Schwabenlandhalle

Das Becken vor der Schwabenlandhalle ist für eine sommerliche Abkühlung nicht geeignet. Im Wasser fehlt zudem eine Desinfektion gegen Bakterien und Viren.
Von Dirk Herrmann
Teils enorme Preisunterschiede: Mieten im Rems-Murr-Kreis: Hier bleiben bis zu 370 Euro mehr übrig

Teils enorme Preisunterschiede Mieten im Rems-Murr-Kreis: Hier bleiben bis zu 370 Euro mehr übrig

Hohe Preise, knapper Wohnraum: Die Lage auf dem Wohnungsmarkt bleibt angespannt. Ein aktueller Bericht der KSK verrät, wo die Mieten am höchsten und am niedrigsten sind.
Von Phillip Weingand und Chiara Sterk
Prozess am Landgericht Stuttgart: Gutachterin: Ex-Tagesvater hat höchstes Rückfallrisiko

Prozess am Landgericht Stuttgart Gutachterin: Ex-Tagesvater hat höchstes Rückfallrisiko

Am fünften Tag im Prozess am Landgericht Stuttgart um sexuellen Missbrauch im Rems-Murr-Kreis ging es um die Frage einer möglichen Sicherungsverwahrung.
Von Henning Maak
Einbruch in Schwaikheim: Einbrecher reißen Tresor aus Wohnung – Beute im Wert von 10.000 Euro

Einbruch in Schwaikheim Einbrecher reißen Tresor aus Wohnung – Beute im Wert von 10.000 Euro

Einbrecher sind in Schwaikheim in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen und haben die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Dabei nahmen sie am Ende sogar einen kompletten Tresor mit.
Von Sascha Sauer
Polizei sucht Hundehalter: Hund beißt Spaziergängerin in den Oberschenkel

Polizei sucht Hundehalter Hund beißt Spaziergängerin in den Oberschenkel

Eine Frau wird am Sonntag bei Spiegelberg von einem Hund gebissen. Der unbekannte Halter entfernt sich nach einem Streit.
Von Chris Lederer
Event in Waiblingen: Chromblitz und Spritdurst: US-Car-Treffen hofft auf gutes Wetter

Event in Waiblingen Chromblitz und Spritdurst: US-Car-Treffen hofft auf gutes Wetter

Nach drei Jahren Regenpech beim Waiblinger US-Car-Treffen hoffen die Veranstalter auf gutes Wetter am 7. Juni. Zu sehen gibt’s chromblitzende Oldtimer, verrückte Umbauten und PS-Protze.
Von Annette Clauß
Fachwerktag in Schorndorf: Baustellen-Führung durch die künftige Stadtbibliothek

Fachwerktag in Schorndorf Baustellen-Führung durch die künftige Stadtbibliothek

Zum Deutschen Fachwerktag konnten Interessierte die Baustelle am Archivplatz in Schorndorf besichtigen. Ein Pilzbefall hatte den Großteil der Holzbalken des Gebäudes von 1685 zerstört.
Von Annette Clauß
Weitere Artikel zu Arbeitsmarkt Arbeitslosigkeit Bundesagentur für Arbeit Waiblingen Schorndorf
 
 