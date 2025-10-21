Die Zahl der Erwerbstätigen steigt allen Krisen zum Trotz - doch nicht überall in Deutschland geht es nach oben. Blickt man weiter zurück, gibt es sehr starke Entwicklungen.
21.10.2025 - 14:13 Uhr
Wiesbaden/München - Nirgends in Deutschland wächst die Zahl der Erwerbstätigen so schnell wie in Hamburg - und nirgends sinkt sie so schnell wie im Saarland und Mecklenburg-Vorpommern. Die drei bilden die Extreme in einer frisch veröffentlichten Übersicht der Statistischen Ämter der Länder und des Bundes.