Menschen von über 55 Jahren finden kaum noch eine neue Arbeit. Ihre Chancen auf eine Neueinstellung haben sich in den vergangenen Jahren weniger verbessert. Der Arbeitsmarktforscher Walwei sieht „Indizien einer Altersdiskriminierung“.

Matthias Schiermeyer 15.12.2024 - 13:22 Uhr

Fachkräfte händeringend gesucht? Von wegen. Wenn Beschäftigte über 50 Jahren den Arbeitsplatz verlieren, haben sie oft ein Problem: Vielen gelingt nicht die Rückkehr in eine feste Anstellung – entweder weil die Arbeitgeber jüngere Beschäftigte vorziehen oder weil es ihnen an zukünftig geforderten Kenntnissen und Flexibilität mangelt. Was lässt sich verbessern?