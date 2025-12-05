Arbeitsministerin in der Kritik Keine Zeit für Klassenkampf
Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas eckt in der Wirtschaft an. Sie sollte mit ihren Kritikern sollten rasch wieder auf eine Ebene kommen und Probleme lösen, meint unser Autor.
In aufwühlenden Zeiten kann man schon mal die Fassung verlieren – sei es als Unternehmer, sei es als Arbeitsministerin. Aber ruft Bärbel Bas deswegen gleich zum Klassenkampf auf, wie ihr landauf landab vorgehalten wird? Geht es nicht eine Nummer kleiner? Eher schon verstellt die oberflächliche Debatte über wenige Sätze der Sozialdemokratin den Blick auf das Wesentliche.