Rund 2.000 Stellen sollen weltweit eingespart werden, ein großer Teil in Bayern und Baden-Württemberg. Zumindest ein Teil davon ist allerdings schon bekannt.
10.02.2026 - 10:04 Uhr
Trotz besserer Zahlen will der deutsch-österreichische Lichtkonzern ams Osram weltweit Jobs abbauen - betroffen ist davon auch ein Standort in Baden-Württemberg. Mehrere hundert Stellen fallen an Standorten in Deutschland weg, wie das Unternehmen mitteilte. Insgesamt geht es um 2.000 Stellen, je etwa 1.000 in Europa und Asien - ein Teil der Maßnahmen ist allerdings bereits bekannt. Parallel dazu legte ams Osram am Morgen Zahlen vor, die einen klaren Aufwärtstrend zeigen: Der Verlust sinkt.