Die Obduktionen nach dem Arbeitsunfall in Runkel zeigen: Eine Schwefelwasserstoff-Vergiftung war die Todesursache. Weitere Untersuchungen sollen Details zum Unfallhergang klären.
23.04.2026 - 12:34 Uhr
Runkel - Nach dem tödlichen Arbeitsunfall in einer Lederfabrik im hessischen Runkel steht die Todesursache fest. Die am Dienstag vorgenommenen Obduktionen hätten ergeben, dass eine Schwefelwasserstoff-Vergiftung "hauptursächlich" für den Tod gewesen sei, teilten die Staatsanwaltschaft Limburg und die Polizei mit.