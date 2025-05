Drei Arbeiter stürzen mit Arbeitsgondel in den Tod

dpa 20.05.2025 - 16:09 Uhr

Horb - Drei Bauarbeiter sind in Baden-Württemberg mit einer Arbeitsgondel aus großer Höhe abgestürzt und zu Tode gekommen. Das teilte die Polizei in Pforzheim mit. Die genauen Umstände des Vorfalls in Horb im Kreis Freudenstadt sind noch unklar.