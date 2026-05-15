In Backnang kommt es am Freitagabend zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein Baggerfahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und wird von diesem begraben.

Philip Kearney 15.05.2026 - 20:29 Uhr

In Backnang (Rems-Murr-Kreis) ist es am Freitagabend zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 40-Jähriger gegen 18.10 Uhr mit einem Mini-Bagger auf einem Grundstück in der Nähe des Elly-Heuss-Knapp-Weges mit Baggerarbeiten beschäftigt, als er an einem abschüssigen Hang die Kontrolle über den Bagger verlor und dieser umkippte.