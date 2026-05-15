In Backnang kommt es am Freitagabend zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein Baggerfahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und wird von diesem begraben.

Digital Desk: Philip Kearney (kea)

In Backnang (Rems-Murr-Kreis) ist es am Freitagabend zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 40-Jähriger gegen 18.10 Uhr mit einem Mini-Bagger auf einem Grundstück in der Nähe des Elly-Heuss-Knapp-Weges mit Baggerarbeiten beschäftigt, als er an einem abschüssigen Hang die Kontrolle über den Bagger verlor und dieser umkippte.

 

Der Arbeiter fiel laut Polizeibericht aus dem Bagger und wurde unter dem umgekippten Bagger eingeklemmt. Dabei wurde er offenbar schwer verletzt. Der Mann wurde demnach mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.