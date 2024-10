Ein 64-Jähriger führt am Donnerstag in einer Firma in Eislingen Wartungsarbeiten durch, als es zu einer Verpuffung kommt. Der Mann wird mit Öl übergossen, das sich entzündet.

Matthias Kapaun 11.10.2024 - 10:55 Uhr

Ein 64 Jahre alter Mann ist am Donnerstagmorgen bei einem Arbeitsunfall in einer Firma in der Schloßstraße in Eislingen (Kreis Göppingen) schwer verletzt worden.