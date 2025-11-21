Auf einem Firmengelände in NRW ist ein 58-jähriger Arbeiter tödlich verunglückt: Ein mit Granulat gefüllter Sack stürzte von einem Gabelstapler und traf den Mann.

red/AFP 21.11.2025 - 13:03 Uhr

Ein 58-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall in Nordrhein-Westfalen von einem herabstürzenden Sack erschlagen worden und gestorben. Nach ersten Erkenntnissen fiel der mit Granulat befüllte Sack am Freitagmorgen von einem Gabelstapler und traf den 58-Jährigen, wie die Polizei in Detmold mitteilte. Für den Arbeiter kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen.