In Nürtingen (Kreis Esslingen) ist es am Montag zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Philip Kearney 02.12.2025 - 12:06 Uhr

Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Montagmittag bei einer Firma in Nürtingen (Kreis Esslingen) gekommen. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge, stürzte in der Max-Eyth-Straße kurz vor 13 Uhr ein 29-Jähriger mehrere Meter tief in einen Arbeitsschacht. Zuvor waren offenbar die Schrauben der Schachtabdeckung zu Wartungsarbeiten gelöst worden.