Arbeitsunfall in Reutlingen

Ein 55-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall am Montag in Reutlingen in einer Baugrube mit Erde und Schutt überschüttet und dabei schwer verletzt worden.

Nina Scheffel 17.12.2024 - 12:20 Uhr

Schwere Verletzungen hat sich ein 55-Jähriger bei einem Arbeitsunfall am Montagmittag auf einer Baustelle in der Friedrichstraße in Reutlingen zugezogen.