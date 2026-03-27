Nächtens verschickte E-Mails und scheinbarer Online-Status: Viele Beschäftigte täuschen einer Umfrage zufolge Aktivität vor - weil das offenbar honoriert wird.
27.03.2026 - 03:30 Uhr
Nürnberg/Berlin - In deutschen Büros täuschen Beschäftigte gezielt Produktivität vor, um Führungskräften zu imponieren. Die Jobseite Indeed und das Meinungsforschungsinstitut Appinio haben in einer Umfrage 1.000 hybrid arbeitende Beschäftigte befragt. Zwei Drittel gaben an, in den vergangenen zwölf Monaten Maßnahmen ergriffen zu haben, um produktiver oder engagierter zu wirken, als sie tatsächlich waren.